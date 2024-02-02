Yapı denetimciler saldırıya tepki gösterdi

Adana’da şantiye denetlemesi yapan yapı denetim yetkilisini müteahhit silahla vurularak yaralanmasına ilişkin yaptığı açıklamada Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, “Yapı denetimi bir kamu görevidir. Denetimi sağlayan yetkililer de bir kamu görevini yerine getiren kişilerdir. Bu saldırıyı kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.ADANA (İGFA) - Kamu adına bir görevi yerine getiren yapı denetimcilere yönelik saldırılara yenisi eklendi. Adana’da meydana gelen olayda YDKBD Adana Şube üyesi Rht Grup Yapı Denetim Firma sahibi Ö.T, denetleme yaptığı şantiyede eksiklerin giderilmesi için uyardığı müteahhit tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Silahlı yaralama olayına ilişkin açıklama yapan YDKBD Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, saldırıyı kınadı.

Yapı denetiminin bir kamu görevi olduğuna dikkat çeken İnhanlı, şöyle konuştu:

“Denetimi sağlayan yetkililer de bir kamu görevini yerine getiren kişilerdir. Bu saldırıyı kınıyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisinin yanındayız ve destekçisiyiz. Konunun her alanda takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Yapılan bu çirkin ve haddi aşan saldırı, artık sabrımızı zorlamakta ve bizleri korkutmaktadır. Endişeyle soruyoruz; dikkatlerin bu tarafa çekilmesi için illa bir kişinin hayatını kaybetmesi mi gerekiyor? Bu olayın meslektaşlarımıza yönelik yapılan son saldırı olmasını umuyoruz.”