Yapay zeka gazeteciler için de tehdit!

Teknoloji ve yapay zekanın gazeteciler için bir tehdide dönüşebileceği endişesini değerlendiren Prof. Dr. Süleyman İrvan, teknolojiden doğrudan etkilenen mesleklerden birinin de gazetecilik olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın gazetecilerin yerini alıp almayacağını değerlendirdi.

Prof. Dr. Süleyman İrvan, teknolojiden doğrudan etkilenen mesleklerden birinin de gazetecilik mesleği olduğunu dile getirerek, haber sitelerinde günlük haber sayısı binlere ulaştığına dikkati çekti.

“Baskı teknolojisinin gelişmesi hem gazete tirajlarını olumlu etkiledi hem de daha kaliteli gazete baskısını mümkün hale geldi" diyen Prof. Dr. İrvan, "Bilgisayar ve internetle birlikte ise gazetecilik 7/24 haber yapılan bir mesleğe dönüştü. Bir günlük gazete günde ortalama 100 haber yayımlarken, haber sitelerinde bu sayı binlere ulaşıyor" dedi.

ROBOT GAZETECİLER BAZI ALANLARDA DAHA HIZLI VE DOĞRU HABER ÜRETİYOR

Yakın geçmişte özellikle Amerikan medyasında uygulama olanağı bulan robot gazetecilere dikkat çeken Prof. Dr. İrvan, bunun muhabirler için oluşturduğu tehditten söz edildiğini hatırlattı.

Robot gazetecilerin halen New York Times gibi gazetelerde finans haberleri, hava durumu haberleri, deprem haberleri, spor haberleri yapmaya devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. İrvan, “Bazı alanlarda gazetecilerden daha hızlı ve daha doğru haber üretebiliyorlar. Dolayısıyla gazetecilik açısından kaygı duymaya gerek yok, hatta toplumun bilgi ve haber ihtiyacı açısından bakıldığında olumlu bir gelişme olduğu bile söylenebilir.” dedi.

KOPYALA-YAPIŞTIR YAPANLAR İŞSİZ KALACAK

Yapay zekanın daha fazla kullanım alanı bulmasıyla birlikte bazı gazetecilerin işsiz kalıp kalmayacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Prof. Dr. İrvan, “Kalabilir... Örneğin Türkiye’de çok yaygın bir pratik olan kopyala-yapıştır gazeteciliği yapan editörler işsiz kalabilir, hatta kalmalılar da. Yayımlanmış bir haberi kopyalayıp yapıştırmak için ‘insan gazeteciye’ ihtiyaç olmasa gerek. Yayımlanmış raporlardan haber yapan muhabirler de işsiz kalabilir. Ancak ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının belli konuları bulup haber yapamaz. Onun için iyi gazetecilere ihtiyaç var. Bir olay ya da konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri aktarmak için de iyi gazeteciliğe ihtiyaç var.” diye konuştu.