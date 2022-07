Yapay et iklime zararlı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün araştırmasına göre, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 14,5'inden hayvancılığın sorumlu olduğunu ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Faturanın hayvanlara kesilmesinin ardından laboratuvarda et üretimi endüstrisi hız kazandı. ABD ve İsrail firmaları başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şirketler, bir laboratuvarda hayvan hücrelerinden yetiştirilen hamburgerleri ve diğer et ürünlerini pazara sunmak için aralıksız çalışıyor. Ancak laboratuvarda et üretiminin iklim değişikliğini hayvanlardan çok daha fazla etkileyeceği ortaya çıktı.

HAYVANLARIN GAZI 12, KARBONDİOKSİT 1000 YIL KALIYOR

Dış Ticaret ve Enerji Hukuku Uzmanı, Gülel Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abide Gülel, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Oxford araştırması, farklı sera gazlarının iklimi etkileme süresinde büyük bir fark olduğunu gösterdi. Sığır gübresi ve gazından salınan metan, kısa vadede daha tehlikelidir ancak hızla kaybolur. Yayılan ton başına metan, karbondioksitten çok daha büyük bir ısınma etkisine sahip. Metan atmosferde sadece 12 yıl kalırken, karbondioksit bin yıl boyunca orada kalmaya devam ediyor ve birikiyor. Sonuç olarak, araştırmacılar kültürlü et üretiminin küresel ısınmayı daha fazla artırabileceğini buldular.

HELAL Mİ HARAM MI?

Yapay et üreticileri Oxford araştırması karşısında sessizliğini koruyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) henüz onaylamadığı yapay etlerin beş ya da on yıl sonra soframıza gelmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar 85 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen yapay et sektörünün önündeki diğer bir konu din. Yapay etlerin yenilip yenilemeyeceğine dini otoriteler karar verecek.”