Yangınlara yerli ve millî üretim desteği

Orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının “Rezerv Güç” olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığına ait 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin “rezerv güç” olarak kullanılması için Millî Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalanmıştı.

Millî Savunma Bakanlığının bağlı şirketi Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) yeni uygulama için imzalanan iki ayrı sözleşme ile hazırlıklara başladı. Söz konusu sözleşmeler ile Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin ASFAT tarafından sağlanması kararlaştırıldı.

YEŞİL VATAN YERLİ VE MİLLÎ ÜRETİM YANGIN KİTLERİYLE KORUNACAK

Yapılan anlaşma kapsamında; Orman Genel Müdürlüğü için ASFAT tarafından 20’si Türk askerî fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5’i Türk askerî fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretildi.

Ayrıca ASFAT tarafından C-130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutular tedarik ediliyor. Sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı için pilotlara “Yangına Müdahale Eğitimi” de verildi. Kısa süre içerisinde yangın söndürme kutularının üretimlerinin de Millî Savunma Bakanlığına ait askerî fabrikalarda yapılması planlanıyor.