Son Dakika

Yamula yemyeşil olacak!

GÜNDEM 12.11.2023, 07:41
Yamula yemyeşil olacak!

Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği öncülüğünde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresine ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kuşçu bölgesinde 2 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını ve 1 milyon ağacı daha toprakla buluşturacaklarının altını çizen Vali Gökmen Çiçek, Yamula Barajı çevresini daha da güzel hale getirmek için özveriyle çalışan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği öncülüğünde, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle Yamula Barajı çevresine ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. 3 bin 823 ağacın toprakla buluştuğu Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı  Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Orman Bölge Müdürlü İsa Çapkın, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşması yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, ‘Türkiye Yüzyılına nefes’ ile Türkiye genelinde ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sene yaptığımız bu anlamlı ve önemli çalışmayı daha da geliştirerek yapma yönünde gayretimizi sürdürüyoruz. Sayın Valimizin şahsında ekibine teşekkür ediyorum. Kocasinan bölgesinde olan bu bölge, su sporları, yeşil alanlarıyla, Yamula Barajı’ndaki balık çalışmaları ile önem arz eden bir boyut kazandı” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise gündeme dair değerlendirmelerde bulunduktan sonra Milli Ağaçlandırma Günü’nün önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Gökmen Çiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğiyle tüm Türkiye’de yeşillendirme çalışması yapıldığına dikkat çekerek;“ Ağaçlandırma çalışmasına ayrı önem ve değer veriyoruz. Hep birlikte Yamula’yı yemyeşil yapacağız. Kocasinan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü burada büyük emek veriyor. Bu vesileyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Gaziantep FK 12 15
11. Karagümrük 12 14
12. Sivasspor 12 14
13. Rizespor 11 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Konyaspor 12 10
16. Alanyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Arsenal 12 27
3. Tottenham 12 26
4. Liverpool 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Wolves 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. West Ham United 11 14
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 11 13
16. Fulham 11 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Burnley 12 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 12 20
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3