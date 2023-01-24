Yalova'dan çalınan aracı Orhangazi polisi yakaladı

Yalova'dan çalındığı öğrenilen ve Orhangazi'de olduğu polis ekiplerince tespit edilen otomobil İznik yolu üzerinde ekipler tarafından yakalandı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Orhangazi'de meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Yalova'dan çalınan ve Orhangazi'de olduğu tespit edilen 77 AS 485 plakalı otomobili yakalamak için çalışma başlatan Orhangazi emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, aracı İznik yolu üzerinde bir sokak içinde terk edilmiş olarak ele geçirdi.

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler araç içinden çıkarak, yakın bir yerde saklanan M.G (21) ve E.K (16) adlı kadın şahısları kıskıvrak yakaladı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada ise M.G isimli kadının üstünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisler tarafından yakalanan çalıntı araç otoparka çekilirken, yakalanan iki şahıs ise ekipler tarafından gözaltıına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.