Yalova'daki çift zarf olayına DMM'den açıklama

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sandığa iki zarf atılmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan manipülasyonlar üzerinden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı.YALOVA (İGFA) - Yalova'da bir şahsın sandığa "iki zarf" atması hadisesiyle ilgili sandık kurulu tarafından tutanak tutulduğu duyuruldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu'nda 1033 nolu sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık CHP ilçe eski başkanı Mustafa Deveci olduğunun tespit edildiğini duyurarak, sandık kurulunun olayla ilgili tutanak tutulduğunu bildirdi.

Sandık döküm sırasında rastgele çekilen bir zarfın imha edileceği kaydedildi.