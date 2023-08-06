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Yalova'da deprem! Marmara Denizi 3,3 sallandı!

GÜNDEM 06.08.2023, 18:48
Yalova'da deprem! Marmara Denizi 3,3 sallandı!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Yalova olan Marmara Denizi 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 18.29'da, 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi.

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