Yalova Çınarcık'taki orman yangını korkuttu

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki Yalova Esenköy'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ile 21 personel müdahale etti.

https://twitter.com/bursaobm/status/1684162343834378244