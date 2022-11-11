Yalova Armutlu Kaymakamı vefat etti

Geçtiğimiz Pazar günü intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Yalova'nın Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, vefat etti.Feyzi SARIKAYA - Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Yalova’nın Armutlu ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü intihar girişiminde bulunan Kaymakam Alparslan Kılıç, ağır yaralanmıştı.

Yalova Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Kaymakam Kılıç'ın bugün saat 12.45'te vefat ettiği bildirildi.

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?

1977 yılında Hollanda doğumlu olan Kılıç, ilk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç, daha önceleri Sinop Gerze, Aksaray Gülağaç ve Giresun Doğankent'te Kaymakam vekilliği görevinde bulunmuş, Kayseri Akkışla, Ardahan Çıldır, Edirne Havsa, Diyarbakır Dicle, Eskişehir Sivrihisar Kaymakamlığı görevleri sonrasında 19 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Armutlu'ya atanmıştı.

Kaymakam Kılıç, 8 Eylül 2021 tarihinden bu yana Armutlu'da görev yapmaktaydı.