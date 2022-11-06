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Yalova Armutlu Kaymakamı intihar girişiminde bulundu
GÜNDEM 06.11.2022, 13:21
Yalova’nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alparslan Kılıç, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisine kaldırıldı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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