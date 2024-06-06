Yakalaması vardı kişi polisten kaçamadı

Düzce'de 19 yıl 7 ay yakalama kararı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında 4 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 7 ay yakalama kararı bulunan A.A. isimli kişi yakalandı.

Yakalanan A.A. hakkında işlemler başlatıldı.