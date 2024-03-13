Son Dakika

Yağdonduran Geçidi tarih oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a 22 yılda 171 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yaklaşık 41,5 milyar lira değerinde 21 karayolu projesinin yapımına ise devam ettiklerini belirterek, Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına büyük önem verdiklerini ve tüm yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.ANKARA

GÜNDEM 13.03.2024, 18:29
Yağdonduran Geçidi tarih oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a 22 yılda 171 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yaklaşık 41,5 milyar lira değerinde 21 karayolu projesinin yapımına ise devam ettiklerini belirterek, Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına büyük önem verdiklerini ve tüm yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu'ya bağlayan Sivasın doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkaleye kadar Anadoluyu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu anımsattı. Konumu gereği Sivasın Türkiyenin tüm kara ve demiryolu güzergâhlarının arasında bir köprü niteliği de taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle Sivasın ulaşım ağını güçlendirecek tüm projeleri yakından takip ettiğini söyledi. Sivasın ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, Bugüne kadar Sivasın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivası Erzincana, Kayseriye, Tokata, Yozgata ve Kahramanmaraşa bölünmüş yollarla bağladık dedi.  Uraloğlu, bugün açılışını yaptıkları Yağdonduran Tüneli ile 253 milyon lira, Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ile 196 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon liralık ekonomik kazanç sağlanacağının da altını çizdi.

41 MİLYAR 404 MİLYON LİRA BEDELLİ 21 KARAYOLU PROJESİ

Bakan Uraloğlu, Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı yolları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizerek, Sivas Karayün Celalli Yolunda Eğri Köprüsü ile Eski Sivas- Malatya yolu üzerindeki tarihi Fadlum Köprüsünün onarımını da yaptıklarını anlattı. Sivasta 22 yıl önce hiç tünel bunmadığına dikkat çeken Uraloğlu, 3,8 km uzunluğunda 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir dedi.

SİVAS İLE MALATYA YÜKSEK STANDARTLI YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANDI

Uraloğlu, Sivasta Yağdonduran Geçidinin 1.750 metre rakımda bulunduğunu ve geçit üzerinden yapılan 1.567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tünelinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edildiğini açıkladı. 1.674 metre kotunda başlayan tünelin yüzde 2 eğimle devam ederek 1.705 metre kotunda sona erdiğine işaret eden Uraloğlu, tünel projesinin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 5 kilometreye ulaştığına dikkat çekti. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımın, tünel konforuyla kesintisiz hale geleceğini vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu:

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10