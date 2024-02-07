Yağ şişeleri içerisinde uyuşturucu yakalandı

Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Gürbulak Gümrük Kapısında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 6.168 gram sıvı Metamfetamin ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gürbulak Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Müdürlüğü birimlerince yapılan yolcu analizleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen kontroller sırasında, İran uyruklu bir şahsın eşyası içerisinde, şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli bir sıvı saptandı.

Gümrük Muhafaza birimlerimizce, şüpheli sıvı maddeden numune alınarak analize tabi tutuldu. Analiz neticesinde sıvının “Metamfetamin” olduğu tespit edildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 6.168 gram Metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu. Konuyla ilgili tahkikat Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.