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YADEM'e 833 bin TL’lik hibe

GÜNDEM 13.12.2023, 16:40
YADEM'e 833 bin TL’lik hibe

Atılan her adımda ilk olarak vatandaşı odaklı hareket eden ve yatırımlarını ‘önce insan’ ilkesiyle hayata geçiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 YADES programından hibe desteği alan 12 şehirden biri oldu. YADEM eliyle hayata geçirdiği projeler ve başarıyla yürüttüğü hizmetlerle belediyeye yaşlılara yönelik projelerde kullanılmak üzere hibe desteği verilecek.SAKARYA (İGFA) - Tarımdan spora, altyapıdan üstyapıya kadar birçok önemli projelere ve yatırımları hayata geçiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir köşesinde vatandaşların kalbine dokunuyor.

İhtiyaç duyan her vatandaşa ulaşmaya çalışan çocuk, genç ve engelli olmak üzere tüm kesimlerin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ile yardıma muhtaç, kimsesi olmayan ve sağlık durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşların her zaman yanında oluyor.

YADEM ile Sakarya’da 2017 yılından beri 65 yaş üstü vatandaşlara evde temizlik, kişisel bakım, refakat, fizik tedavi, psikolojik destek, spor, kültürel ve sanatsal eğitim hizmeti veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 2016, 2018 ve 2020’de hibe desteği alan YADEM, 2023 yılında hayata geçirdiği projeler ve başarıyla yürüttüğü hizmetlerle 60 belediyenin katıldığı YADES 2023 hibe programından destek alacak 12 belediye arasına seçildi. YADES’ten hibe desteği almaya hak kazanan YADEM’e 2024 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 500 bin TL ve Büyükşehir Belediyesi’nin eşfinansman katkısı ile toplamda 833 bin TL destek verilecek.

7 SENEDE 3.7 MİLYON TL’LİK HİBE DESTEĞİ

YADES 2023 hibe programı sunulan proje kapsamında YADEM bu hibe desteği ile evlerinden çıkamayacak ve yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve obez vatandaşlar için ‘Merdiven Tırmanıcı Tekerlekli Sandalye’ ve 2018’den beri takip edilen 50 yaşlı alzheimer hastasına ek olarak 50 adet daha alzheimer takip cihazıalınması planlanıyor. Bunun yanında evde temizlik, kişisel bakım ve hobi kursları malzemelerinin alımının da yine bu hibe finansmanından karşılanması planlanmaktadır. Yaşlılara yönelik projelerde kullanılmak üzerealınan bu hibe ile YADEM 7 senede toplamda 3 Milyon 700 bin TL’lik destek almış olacak.

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