Yabancı turistler için Ayasofya'ya giriş 25 Avro oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi bugün itibariyle hizmete girdi. Yabancı turistler için Ayasofya'ya giriş ücreti 25 Avro oldu.ANKARA (İGFA) - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete gelenler ile tarihî camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme ile 15 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Ayasofya-İ Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen yabancı turistler, 25 Avro ödemeye başladı.

Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu’nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak.

CAMİNİN İBADET ORTAMI BOZULMADAN 23 DİLDE BİLGİ ALINABİLECEK

Tarihî caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii’nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek. Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.