Yabancı öğrencilere yönelik iddialara İletişim'den açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Yabancı öğrenciler sınava girmeden para karşılığı Türkiye’deki devlet üniversitelerinde okuyor” iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Yabancı öğrenciler hakkındaki iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Türkiye'de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin öncelikle bir ortaöğretim kurumundan mezun olması, üniversiteler tarafından belirlenen ve YÖK Başkanlığı'nca uygun görülen sınav sonucu ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği kaydedildi.

Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulü kriterleri arasında; uluslararası geçerliliği olan sınavların dil sınavları ve ÖSYM tarafından yapılan YÖS sınavlarının sonuçları bulunduğu belirtilirken, "Dolayısıyla üniversiteler, Türkiye Yükseköğretimi için belirlenmiş usul ve esaslar ile öğrenci kabul kriterlerine göre öğrenci kabul edebilmekte, bu esas ve kriterler dışında öğrenci kabul edememektedir" diye konuştu.