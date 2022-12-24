Yabancı fenomenler Erciyes'te buluştu

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve toplamda 42 milyon takipçisi bulunan 30 Influencer Erciyes Kayak Merkezi’ni tanıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, dünyada bilinen bir destinasyon olarak tanıtılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kayseri Erciyes A.Ş iş birliği ile Almanya, İngiltere, Danimarka, İspanya, Fransa, Polonya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan, gibi ülkelerden Kayseri Erciyes’e gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı fenomenlere Erciyes ile ilgili sunum yapılarak kayak merkezinin sahip olduğu imkânlar anlatıldı.

Bölgenin turistik ve kültürel zenginlikleri keşfeden dijital içerik üreticileri, 2 gün boyunca Erciyes Kayak Merkezi’nde kendilerine özgü tarzları ile hazırladıkları görsel ve içerikleri paylaştılar.

Kış sezonunda plan yapmak isteyen takipçilerine tavsiyelerde bulunan fenomenler Kayseri Erciyes’te konaklama, yeme içme, ulaşım, tesisleşme ile ilgili yaptıkları paylaşımlar ile deneyimlerini aktardılar.

Erciyes’in artık global çapta bilinen bir merkez olduğunu ifade eden Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş. olarak tanıtım faaliyetlerimizi her mecrada gerçekleştirmeye önem gösteriyoruz.