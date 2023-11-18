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Washington Square Park’ta Filistin’e destek eylemi

GÜNDEM 18.11.2023, 07:30
Washington Square Park’ta Filistin’e destek eylemi

New York’ta yüzlerce öğrencinin katılımı ile Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Öte yandan İsrail yanlısı 20 kadar kişi de Filistin için ateşkes ilan edilmesini isteyen öğrencilere karşı bir eylem düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösterilerde 100 polis memuru görev aldı.Özlem Özgüt Yörekli- abdpost.com( ABD İGFA)
Washington Square Park’ta Filistin’e destek vermek için gösteri düzenlendi. Adalet için Öğrenciler grubu protestoyu Filistinlilerin öncülüğündeki toplum örgütü Within Our Lifetime (WOL) ile birlikte organize etti. Gösteriye katılan yüzlerce öğrenci, New York Üniversitesi'nin İsrail-Hamas savaşındaki Filistinli kayıpları tanıması ve üniversitenin Tel Aviv'deki yurtdışı eğitim programını kapatması çağrısında bulundu. Eylemcilerin arasında Yahudilerin olması da dikkat çekti.

NEW YORK ÜNİVERSİTESİ’NE TEPKİ

Eylemde konuşma yapan WOL organizatörlerinden Abdullah Akl, New York Üniversitesi’nin savaş konusunda yürüttüğü politikaya sert tepki verdi. Bölgede yaşananların bir soykırım olduğuna dikkat çeken Akl, “İnsanların çatışma olarak adlandırdıkları şeye bir aydan fazla bir süredir soykırım diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri ile kurumlarını bu soykırımı finanse ettikleri için sorumlu tutuyoruz. New York Üniversitesi'nin Tel Aviv'deki çalıntı topraklar üzerinde bir kampüsü olduğunu biliyoruz ve bu kampüsü kapatmalarını, Gazze'de Filistinlilere karşı gerçekleştirilen soykırıma karşı aktif bir şekilde tepki vermeye başlamalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL YANLISI GÖSTERİCİLER DE ALANA GELDİ

Öte yandan alana, ellerinde İsrail bayrakları taşıyan ve hep bir ağızdan slogan atan yaklaşık 20 İsrail yanlısı karşı protestocu geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösterilerde polis iki grup arasına barikat çekti. İsrail destekçisi göstericiler, Gazze’ye destek eylemlerine tepki göstererek, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları savundu.

İKİ GRUP ARASINDA GERGİNLİK

Bir süre sonra gergin anların yaşandığı gösterilerde iki grup karşılıklı olarak atışmaya başladı. Gazze destekçileri, İsrail yanlısı eylemcileri provokatörlük ile suçladı. İsrail destekçisi eylemcilerin ise Gazze yanlısı eylemcileri kışkırtmaya çalıştığı gözlendi.

KÜÇÜK EYLEMCİ TEBESSÜM ETTİRDİ

Eylem geç saatlere kadar sürerken, Gazze yanlısı eylemcilere destek veren küçük eylemci dikkat çekti. Küçük çocuk elindeki Filistin bayrağını sallayarak eylemlere destek verdi. O anlar eylemcilerin yüzünde tebessüme neden oldu.

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