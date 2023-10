Wall Street’te Türk Bayrağı göndere çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, borsanın bulunduğu Wall Street'te düzenlenen bir törenle Türk bayrağı göndere çekildi.Özlem Özgüt Yörekli/ ABDPOST ( ABD İGFA)

Türk Amerikan toplumu temsilcisi İbrahim Kurtuluş’un 23 yıldır düzenlediği organizasyon, yoğun ilgi gördü.

New York'ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Wall Street'teki boğa heykeli önünde bayrak çekme töreni yapıldı.

Türk Amerikan toplumu temsilcisi İbrahim Kurtuluş’un 23 yıldır düzenlediği organizasyona; Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kore Cumhuriyeti'nin New York Başkonsolosluğu Başkonsolosu Euy Whan Kim, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, NYPD mensubu Türk polisler, Türk Ordusu mensubu iki rütbeli asker ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Asl Translation’un sahibi Aslı Cavlak’ın şiir okuduğu törende, New York Atatürk ve Cumhuriyetçi okulu öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri de yer aldı. Ayrıca her iki okulun öğrencileri de şiir okuyarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

NY Türk Amerikan Toplum Merkezi NYTAC’ın Başkanı Erol Akyürek, düzenlenen tören kapsamında bir konuşma yaptı. Belediye Başkanı Eric Adams, Alibaba Restoranın sahibi Ali Rıza Doğan ve babası Cemal Doğan’a, göçmenlere yaptıkları yardımlardan ötürü takdir belgesi verdi.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Ali Tos, törenin ardından dua okudu.