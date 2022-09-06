Voltacar, TEKNOFEST 2022’den derece ile döndü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Sistemleri Kulübü bünyesinde yürütülen Elektrikli Araç proje ekibi VoltaCAR Efficiencly Challange yarışlarında büyük bir başarı gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Sistemleri Kulübü bünyesinde bulunan Volta Team Takımı tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim olan elektrikli otomobil Voltacar Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) Uluslararası Effıcıency Challenge Elektrikli Araç Final yarışlarında Türkiye üçüncüsü, genel sıralama da ise Türkiye dördüncüsü olarak yarışmaları tamamladı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar kapsamında ERÜ’lü öğrencilerinden oluşan Volta Team takımı tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim olan elektrikli otomobil Voltacar ise Uluslararası Effıcıency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde ise Final yarışlarında Türkiye üçüncülüğü genel sıralama ise Türkiye dördüncülüğü elde etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada TEKNOFEST 2022’de Voltacar’ın yüzün üzerinde finalist ekibin bulunduğu yarışmada elde ettikleri Türkiye dördüncülüğünden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

TEKNOFEST 2022’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Çalış, öğrenciler tarafından geliştirilen her projeye destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, Volta Team Takımı danışman hocaları Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu ve takımda görev alan tüm öğrencileri tebrik etti.