'Vira Bismillah' denilerek sezon açıldı... Deprem bölgesindeki balıkçılara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek verileceği müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.

Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz'da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.

Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkânı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yola devam ettiklerini söyledi.

Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum."

Bu arada gazetecilere, Marmara ve Karadeniz'e özgü kalkan, somon, levrek ve çipura yavrularının denize bırakılarak balıklandırma yapıldığı sırada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkçılık sezonunun bu akşam ilk adımını attık. Bakanı'mız, Bakanlarımız, Meclis Başkanı'mız hep birlikte... İnşallah 'vira bismillah' dedik. Bereketli olur. İnşallah bu bereketiyle beraber ucuz balık çeşitlerine de milletimiz böylece kavuşmuş olur. Burada, bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabb'im bol, bereketli kazançlar nasip eder. Moritanya'ya kadar açılan balıkçılarımız buralarda rızık peşinde koşuyorlar. Kendi denizlerimizde aynı şekilde rızık peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanım başta olmak üzere hep birlikte, her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Balıktan tüm insanımız yediden yetmişe istifade etmeli."

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da av sezonu açılışına katılanlara teşekkür etti.

Karadeniz yöresine ait halk oyunlarının sergilendiği törende, sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Bakan Yumaklı, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan gemi dümenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törende, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş dua okudu.