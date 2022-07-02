Villa tatilinde olağanüstü artış

Yaşanan pandemi süreci, orman yangınları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren turizm sektörü, 2022 yılı yaz sezonuna büyük beklentiler ile girdi. Neredeyse her sektör için büyük önem arz eden dijital pazarlama stratejilerinin özellikle turizm sektörü için zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dijital pazarlama stratejilerinden hedefleme ve biletleme yöntemlerine dikkat çekti. Bu süreçte tatil alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Kaplan, geçen sene yüzde 63 olan Google villa aramalarının bu yıl yüzde 82 oranında artış gösterdiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Dijital pazarlama stratejilerinin turizm sektörü için can suyu olduğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Dijital pazarlama yöntemleri ile dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılara doğrudan ulaşmak imkânı elde edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi, biletleme. Örneğin bir kullanıcı, Google’da yurt içi ve yurt dışı için bilet aradığında, daha sonradan girdiği herhangi bir sosyal medya uygulamasında karşısına oteller, gezilecek mekânlar veya araç kiralama ile ilgili hizmetleri alabileceği markalardan reklam gösterebiliyoruz. Aynı zamanda reklam göstermek istediğimiz bölgeyi hedefleyerek kriterlere uygun kullanıcılara ulaşabiliyoruz. Reklam teknolojileri geliştikçe yapay zekânın öğrenme kapasitesi ve kabiliyeti de artıyor. Kullanıcın dijital dünyada bıraktığı izler ile hedef kitle daha yakından tanınıyor” dedi.

Bu süreçte tatil alışkanlıklarının da değiştirdiğine dikkat çeken Kaplan, “ Geçtiğimiz yıl Google aramalarında yüzde 63 oranında villa tatilleri araştırıldı. Bu yıla baktığımızda bu oranın yüzde 82’ye ulaştığını görüyoruz. Tatil kararlarında genellikle ebeveynler karar verici olsa da yönlendirici unsur, ailenin küçük bireyleri. 12-22 yaş arası kullanıcılar genellikle Tiktok’ta zaman harcadığı için tatil reklamları da bu mecra baz alınarak yapılmalı. Sektörün en önemli pastasına sahip olan sağlık turizmi, dijital reklam pazarından da en fazla paya sahip. Özellikle Ortadoğu ve Amerika’dan saç ekimi ve estetik kliniği için ülkemiz çok fazla turist ağırlıyor. Kurumsal kongreler ve şirket tatilleri için ise Linkedn üzerinden yapılan reklamlar, hedef kitleye doğrudan ulaşmamızı sağlıyor” dedi.