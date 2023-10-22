Viking gemisi Ekim sonu İstanbul'dan ayrılıyor

Norveç’in Tonsberg kentinden İstanbul’a 93 günlük tarihi bir yolculuk gerçekleştiren Viking gemisi Saga Farmann, Rahmi M. Koç Müzesi’ne veda etmeye hazırlanıyor. Ekim ayının sonunda müzeden ayrılacak olan gemi, Şehir Hatları Haliç Tersanesi’nde bakım gördükten sonra Akdeniz’e yelken açacakİSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi, Viking gemisi Saga Farmann’ı yolcu ediyor. Norveç’in Tønsberg kentinden 29 Nisan’da yola çıkan gemi, 100’den fazla kanal geçerek 3 bin 500 kilometre yol kat etmiş ve İstanbul’a ulaştıktan sonra 15 Ağustos’ta müzede sergilenmeye başlamıştı.

Bin yıl önce kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin birebir kopyası 20 metrelik Saga Farmann, ekim ayının sonunda Şehir Hatları Haliç Tersanesi’nde bakıma alınacak.

Modern Vikingler’in tarihe geçen 93 günlük deniz yolculuğunu yaptığı gemi, tersanedeki işlemlerinin ardından Akdeniz’e açılacak.

İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyonu Projesi kapsamında Yenikapı (Thedosius) Limanı karasalında ortaya çıkan ve 9’uncu yüzyıl Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olan Yenikapı 12 ticaret gemisi batığı replikası, Viking gemisi Saga Farmann ile aynı döneme tekabül ediyor. Her ikisi de temsil ettikleri dönemlerin tekniklerine uyumlu inşa edilen ve denizde seyir kabiliyetine sahip tekneler, aynı ortamda ve Haliç’te bulunmasıyla da tarihe geçti.