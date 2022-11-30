Veysel Eroğlu'ndan Mardin çıkarması

Orman ve Su İşleri önceki dönem bakanlarından Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mardin programı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Orman ve Su İşleri önceki dönem bakanlarından Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Mardin’de yapılan yatırımlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mardin’de geçmiş yıllarda su ve yol konularında ciddi problemlerin olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, görevde bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde arazide yaptıkları incelemelerin ardından Beyazsu isale hattını şehre kazandırırken isale hattının geçiş güzergahında bulunan yolda da çalışma gerçekleştirerek dar olan yolu genişlettiklerini söyledi.

20 yılda Mardin’e 65 milyar TL yatırım yapıldığını belirten Bakan Eroğlu, gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, “Modern sulamaları getirdik. Burası çok verimli topraklar. Şanlıurfa’dan Mardin’e kadar dünyanın en büyük suni kanalını inşa ettik. Süveyş’ten daha büyük. 221 kilometrelik kanal inşa ettik. Gerçekten muhteşem oldu. Mardin ve ilçelerinde hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, daha önceki Valilerimiz, şimdiki Valimiz sayesinde çok daha güzel işler yapılacak. Mardin çok güzelleşti, havası değişti.” dedi.

Vali Demirtaş’ın Mardin için bir şans olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, çalışmaları ve vatandaşa olan yakın ilgilisiyle Vali Demirtaş’ı takdir ettiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Vali Mahmut Demirtaş ise, gerçekleşen ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, eski Bakan Eroğlu’na şehirde yaptığı hizmetlerden dolayı Mardinliler adına şükranlarını arz etti.

Ziyaret, Vali Demirtaş ve Eski Bakan Eroğlu’nun Valilik makamında bir süre görüşmesinin ardından son buldu.