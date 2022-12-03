VETBÜS yola Savaştepe'den başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı VETBÜS, aralık ayı programına Savaştepe'den başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS Sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, Savaştepe'de can dostların sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştirdi.

Daha uzun süreli tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanları da, Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alınacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için 1 Mart’ta devreye aldığı mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, bugüne kadar on binlerce sokak hayvanına müdahale etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Balıkesir’i karış karış gezerek hizmet veren VETBÜS, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor.