Verici hırsızına emniyet darbesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda hareket ederek mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dün saat:15.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Hıdırellez tepesinde bulunan verici istasyonlarının olduğu yerde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi'ne bağlı ekiplerin, Hıdırellez tepesinde gözetleme yaptığı esnada, 1980 doğumlu S.K isimli şahsın vericilerin bulunduğu yere doğru yaya vaziyette geldiği, şahıs takip edildiğinde Kayü FM verici istasyonunun bulunduğu yere girip kablo kestiğinin görülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekip ve Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekibin koordineli çalışması sonucu şahıs suçüstü yakalandı.

Şüphelinin daha önceden çok sayıda olaya karıştığı tespit edildi. S.K.'nın kestiği kablonun nitelikli kablo olduğu, yaklaşık 7 metre uzunluğunda olan kablonun 100.000 (yüzbin) Tl değerinde olduğu tespit edildi. Şüpheli S.K olay sonrası gözaltına alındı. S.K, bugün mahkemeye çıkarılacak.