Veri sızıntısı iddialarına 'Dezenformasyon'dan yanıt

İletişim Başkanlığı yayımladığı Dezenformasyon Bülteni'nde "85 milyon vatandaşın e-Devlet verileri çalındı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "85 milyon vatandaşın e-Devlet verileri çalındı" iddiasının doğru olmadığı da vurgulandı.

Bültende, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, 'sistemde kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını, dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olmasının mümkün olmadığını' ifade etmiştir. Talay, 'geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlıklı olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilen verilerin, değişik dönemlerde tekrar tekrar dolaşıma sokulduğunu' vurgulamıştır. Türksat Bilişim, e-Devlet Kapısı'nın güvenliğini sağlamakla sorumludur. Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul, 'mevcut yazılım geliştirme sürecinin dünyadaki iyi uygulama örneklerine, geliştirme standartları güvenlik prensiplerine uygun olarak tasarlandığını' belirtmiş, 'sistemin tehditlere karşı 7/24 izlendiğini ve test edildiğini' ifade etmiştir."