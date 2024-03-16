Vekil Akalın'dan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı!

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.EDİRNE (İGFA) - Vekil Akalın mesajında şunları söyledi:"Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferidir. Çanakkale Zaferi, bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin, Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Biran bile tereddütte kapılmadan, canlarını seve seve feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz; milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’na da meşale olmuştur.

Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.