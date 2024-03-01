Vefa Konağı sakinlerine akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı sakinlerine ilaç kullanımı semineri verdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ‘Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma’ seminerleri Vefa Konağı’nda devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından periyodik aralıklarla sürdürülen ‘Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma’ seminerleri çerçevesinde ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ konusu Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Dekan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzamanı Doç. Dr. Neşe Karakaş’ın anlatımıyla ve Vefa Konağı yaşlılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Vefa Konağında geleneksel hale gelmiş olan Aktif ve ‘Sağlıklı Yaş alma Seminerleri’ Çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Dekan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzamanı Doç. Dr. Neşe Karakaş tarafından Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili yaşlılarımıza seminer verilmiştir.

Seminer Çerçevesinde yaklaşık 120 katılımcının ilaç kullanımlarıyla ilgili soruları Doç. Dr. Neşe Karakaş tarafından cevaplandırılarak kişisel ilaç kullanımı Hakkındaki yanlış uygulamaların Katılımcılar geneline Akılcı İlaç Kullanımı bilgisi verildi. Oturum dâhilinde seminer karşılıklı sıcak bir sohbet ortamında soru cevap halinde tamamlandı.” denildi.