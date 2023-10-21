Vatandaştan Keşan Belediyesi'ne 'çöp' çağrısı

Bir vatandaş yaptığı paylaşımla Keşan Belediyesi temizlik ekiplerinin okul giriş saatlerinde çöp toplamasının sıkıntılara neden olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Pınar Ayaz adlı vatandaşın sosyal medya Facebook Sitesi’nden yaptığı paylaşım şöyle; “Keşan Belediyesi lütfen okul giriş saatinde okul yollarında çöp toplamayın, bekliyoruz kuyruk oluyoruz.

Zaten bütün analar babalar zamanla yarışıyor, sabah bir de hizmet edelim derken daha çok sinir etmeyin vatandaşı. Çocuklar okula girdikten sonra salın şu arabaları piyasaya. Çocukları okula bırakıp işe yetişmeye çalışıyoruz.”