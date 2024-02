Vatandaştan Başkan Hürriyet'e övgü

Üçyol ve Bekirdere’de işe gitmek için servis bekleyen işçileri ziyaret eden Başkan Hürriyet’e vatandaşlar, “Her sabah 6’da sokaklardasınız. Başkan dediğin böyle olur” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah daha gün ağarmadan İzmit’in sokaklarında emekçilerle bir araya geliyor. Başkan Hürriyet, milletvekilli döneminden bu yana devam ettiği işçi ziyaretleri kapsamında STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile birlikte bu sabah bir kez daha Üçyol ve Bekirdere’de emekçilerle ‘kolay gelsin’ dedi.

“HER SABAH FARKLI BİR YERDESİNİZ”

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, bölgede emekçilere poğaça ve meyve suyu ikram etti. Bölgeye gelen ikram aracından emekçilere çorba dağıtımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için bekleyen emekçiler her daim yanlarında olan Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek, “Başkanım, her sabah 6’da sokaklardasınız. Her sabah sizi farklı bir yerde görüyoruz. Başkan dediğin böyle çalışkan olur” ifadelerini kullandı.