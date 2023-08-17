Vatandaşlar olası bir depreme ne kadar hazır?

17 Ağustos depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Geçtiğimiz bu uzun süre içerisinde insanlar nasıl tedbirler aldı? Vatandaşa sorduk olası bir depreme hazırlıklı mıyız?Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -17 Ağustos depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu büyük felaket hayatımızdan birçok şey alıp götürdü. Geçen zaman içerisinde insanlar nasıl önlemler aldı? Depreme hazır mıyız? Vatandaşlara sorduk.

Deprem çantası hazırladınız mı?

Deprem çantanızda neler var?

Söz vatandaşta…

https://youtu.be/q-cgaCf6KbQ

Deprem için ne kadar önlem alırsak alalım eski binaların yenilenmemesi durumunda alınan bu önlemlerin işe yaramayacağını söyleyen bir vatandaş “Henüz depreme yeterince hazır değiliz. Her ne kadar deprem çantası da hazırlasak eşyalarımızı duvara da sabitlesek bina yıkıldığı takdirde bunların işe yaramayacağını düşünüyorum. Öncelikle binalar yenilenmeli daha büyük tedbirler alınmalıdır.” dedi.