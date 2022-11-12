Vanlı çocuklar Karagöz'le eğlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında köylerde bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencileri için Hacivat Karagöz gölge oyunu etkinliğini düzenledi.VAN (İGFA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kırsalda mahallelerdeki çocukları gölge oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Köy okullarında okuyan ve tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocuklar, ayaklarına kadar gelen Hacivat Karagöz gölge oyunu ile gönüllerinde eğlendi.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal ve kültürel etkinliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler, İpekyolu İlçesine bağlı Aşağı Gölalan ve Yukarı Gölalan Mahalleri ile devam etti. İki mahalledeki Anaokulu ve İlkokulda okuyan çocuklar ilk kez Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile buluştu. Gölge oyununu izleyen öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Hacivat ve Karagöz oyununu büyük beğeni ile izlediğini söyleyen İremsu Dereli, “Hacivat ve Karagöz oyununu çok beğendik. Büyükşehir Belediyesi, Hacivat ve Karagöz oyununu okulumuza kadar getirdi. Çocuklar olarak çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikler kapsamında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu her gün farklı okulda çocuklar ile bulaşacak.