Van’da deprem paniğe neden oldu

Van’da meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu.VAN (İGFA) – Van’da medyana gelen deprem endişe yarattı. Merkez ilçesine bağlı Kelle Köyü'nde 4.1 şiddetindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.