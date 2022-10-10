Son Dakika
Van ve Kahramanmaraş sallandı!
GÜNDEM 10.10.2022, 16:16
AFAD'dan alınan bilgiye göre yarım saat arayla biri Van'da 4,4 büyüklüğünde, diğeri Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesi ile Kahramanmaraş Andırın ilçesinde paniğe yol açan iki ayı deprem kaydedildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğünde saat 15.37'de yaşanan depremin merkez üssünün İran'ın Marand şehri ile Başkale arasında olduğu açıklandı.
Saat 16.07'de kaydedilen bir başka deprem ise, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Aslantaş Barajı'nda yaşandı. 3,8 büyüklüğündeki deprem, 10,68 kilometre derinlikte hissedildi.
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ekim 2022
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|7
|10
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|8
|7
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü