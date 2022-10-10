Van ve Kahramanmaraş sallandı!

AFAD'dan alınan bilgiye göre yarım saat arayla biri Van'da 4,4 büyüklüğünde, diğeri Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesi ile Kahramanmaraş Andırın ilçesinde paniğe yol açan iki ayı deprem kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğünde saat 15.37'de yaşanan depremin merkez üssünün İran'ın Marand şehri ile Başkale arasında olduğu açıklandı.

Saat 16.07'de kaydedilen bir başka deprem ise, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Aslantaş Barajı'nda yaşandı. 3,8 büyüklüğündeki deprem, 10,68 kilometre derinlikte hissedildi.