Van Tuşba yine sallanmaya başladı...

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk depremden geçen 10 dakikalık süre içerisinde AFAD, merkez üssü Tuşba'da 2,0 ile 3,1 büyüklüklerinde 6 ayrı deprem daha kaydetti.ANKARA (İGFA) - Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerin 18,89 kilometre derinliğinde yaşandı.

İlk deprem sonrasında 10 dakikalık süre içerisinde merkez üssü Tuşba olan 2,0 ila 3,1 büyüklükerinde 6 ayrı deprem daha kaydedildi.

Deprem ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti.

https://twitter.com/tcvanvaliligi/status/1536059126660354052

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebi gelmediğini ifade ederek, şu anki bilgilere göre can kaybı ve yaralı olmadığı, ekiplerin gelişmelere karşı sahada görev başında olduklarını kaydetti.