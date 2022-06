Van'ı uçaracak 'Çılgın' hedefler

Van'da iş insanı Şükrü Çılgın, işletmelerde çok ortaklı kültür yapısının gelişmesiyle Van'ın yatırımda ve istihdamda adeta 'süper lig'e yükseleceğini öne sürdü.Tubittum Dergisi / VAN (İGFA) - Ömer Selim Gıda Yemek Üretim Hizmetleri'nin sahibi iş insanı Şükrü Çılgın, işletmelerde çok ortaklı kültür yapısının Van’a sağlayacağı büyük katkıları anlattı.

Van’da turizm, GES-RES, Van Kahvaltısı, Van Otlu Peyniri, Van Balığı İnci Kefali, lojistik merkez üssü, tarım ve hayvancılık ve yerel marketler gibi daha birçok alanda çok ortaklı yatırımların yapılabileğini öne süren Şükrü Çılgın, işletmelerde çok ortaklı kültür yapısı geliştikçe yeni yatırımların da önü açılacağını söyledi.

"Çok ortaklı kültür yapısı her ırktan, her dinden ve her dilden yatırımcıları ve hissedarları bir araya getirecektir" diyen Çılgın, "Çeşitli sektörlerdeki işletme sahiplerinin bir araya gelmesi son derece önemlidir. Her sektör farklı bir kültürdür, kültürleri bir araya getirmek gerekiyor. Memur, işçi ve toplumun tüm kesimlerinde çalışanlar ortak oluyorlar. Örneğin toptancı, petrolcü, turizmci, inşaatçı, kafe-lokanta sahibi gibi farklı sektörden iş insanların buluşması beraberinde başarıyı getirecektir. Bir elin nesi var iki elin sesi var diye boşuna söylenmemiş.

İşletme sahiplerinin yanı sıra şirketin halka arzı ile birlikte vatandaşların da hisse satın alarak ortak olması, yatırımı daha da başarılı kılar. Küçük hisseler ile büyük yatırımlar doğacaktır" diye konuştu.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TOPLUM OLMAK İÇİN...

Bin, 2 bin veya 5 bin ortaklı yatırımların sesinin çok daha gür çıkacağını belirten Şükrü Çılgın, günümüzde Türkiye'de başarıya imza atmış çok ortaklı kültür yapılarına bakıldığında farklı farklı sektördeki işletmecilerin bir araya gelerek büyük başarılara imza attıklarını gördüklerini kaydetti. "Çok ortaklı çıkışlar ile yola çıkan işletmelerin başarıları ortadadır" diyen Çılgın, "Çok ortaklı kültür yapısı, kurumsallaşmak anlamına da geliyor. İnternet üzerinden satış yapan şirketlerin, binlerce işletme ile çalışarak büyüdüğünü ve milyar liralık ticaret hacmine sahip olduklarını görüyoruz. Güven veren yatırımlarda tüm devlet destekleri alınabilir" dedi.

ÇOK ORTAKLI YAPI İLE VAN’DA YAPILABİLECEK YATIRIMLAR...

Van'ın en büyük sorunlarından birisi de çok ortaklı kültür yapısının oluşmaması olduğuna dikkati çeken Çılgın, binlerce insanın bir araya gelerek çok ortaklı kültür yapısı ile yatırımlar yapmasıyla büyük başarıların elde edilebileceğini söyledi. "İşletmelerde çok ortaklı kültür yapısı gelişirse, Van yatırımda ve istihdamda süper lige yükselir. Büyük oranda güven veren yatırımın sonucunda, hisse satışları ile adeta bu memleket uçar" diyen Çılgın, "Böylece Van’ın en önemli sorunları arasında sayılan işsizliğe çözüm olabilir. Turizm konusunda hotel, pansiyon, bungalov evleri, Molla Kasım, Amik ve İn köyü gibi muhteşem doğa harikası değerler tatil köyleri olarak değerlendirilebilir. Sahil kenarına eğlence merkezleri ve 5 yıldızlı otel yatırımları gerçekleştirilebilir. Van'da ekonomik gücü olan iş insanları yeni 5 yıldızlı otellere imza atabilirler" diye konuştu.

GES-RES YATIRIMLARI YAPILABİLİR

Yine binlerce insanın ortaklığıyla, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımları gerçekleştirilebileceğine dikkati çeken Çılgın, patenti alınmış Van Kahvaltısı'nın francesing yapılara özel mimari konseptle Türkiye geneline yayılabileceğini, yine ülke genelinde satışa sunulacak Van Otlu Peyniri markasıyla marketlerdeki yerini alabileceğini belirtti.

Çılgın, Van Balığı İnci Kefali'nin de konserve halinde satılabiliceğini ve bunun sadece Türkiye'ye değil dünyaya da açılım sağlayabileceğini öne sürdü.

"100 iş insanından oluşan bir ekip, Van’a lojistik merkez üssü kurabilir" diyen Şükrü Çılgın, "Sayısı binleri geçen ortakla endüstriyel tarım ve hayvancılık yapılabilir. Van’ın tarım ve hayvancılık potansiyeli çok iyi değerlendirilebilir. Aslında VOTAŞ ile bu yapılmak istendi ancak başarılı olunamadı. Bakıldığında ulusal zincir marketlerinin kazancı il dışına çıkıyor. Van’daki yerel marketler, birleşerek daha güçlü olabilirler. Bu güç birliği ile yerel marketlerimiz de çok sayıda market açabilirler ve ulusal marketlerle daha yüksek derecede rekabet edilebilirler" diye konuştu.

Bu arada Van'ın gündemde olan uçak seferinin yetersizliğine de dem vuran Şükrü Çılgın, ortak kültür yapısını güçlendirmek adına en az üç yolcu uçağı alınabileceğini ve halkın refahını sağlayabileceklerini kaydetti.