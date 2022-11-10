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Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM 10.11.2022, 09:00
AFAD, saat 07.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de Van Gölü'nde 4,2'lik sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün de Bitlis'in Ahlat ilçesi olduğu öğrenildi.
Yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1590571044611379202
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