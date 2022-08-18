Van Edremit'e 'Köy Yaşam Merkezi'

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Van'da Edremit Dilkaya Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.VAN (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılış töreninde yaptığı konuşmada Van temasları kapsamında kentte eğitim kalitesinin artması, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi için yapılan yatırımlara ilaveler yaparak Van'ın merkez ve ilçelerdeki eğitim yatırımı bütçesini yaklaşık 2,5 milyar liraya yükselttiklerini belirtti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde çok önemli yatırımlar yapıldığını belirten Bakan Özer, köy yaşam merkezleri açılarak atılan adımların da eğitim politikalarında çok özel bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Önceki yıllarda pek çok öğrencinin eğitim aldığı okulların göçler vesilesiyle kullanılamaz hâle geldiğini vurgulayan Bakan Mahmut Özer, atıl durumda olan yaklaşık 6 bin 977 bine yakın köy okulunun bu projeyle hızlı bir şekilde köy yaşam merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Türkiye'de ilk kez yetişkinlerle çocukların aynı mekânda buluştuğu eğitim kurumlarının hayata geçmiş olacağını ifade eden Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar 1000 köy yaşam merkezini hizmete alacaklarını belirtti.

Yıl sonuna kadar da geriye kalan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürebilmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Özer "Kalkınma hamlelerini tekrar köyden başlatarak köyden illere, ilçelere göçü durdurmak, buraları çok daha güçlü hâle getirebilmek bağlamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak Van'da planladığımız 20 yaşam merkezi vardı. 12 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlayacağız. İnşallah, mevcut olan 20'nin ötesinde hangi köy yaşam merkezleri varsa biz gerekli destekleri vererek tüm vatandaşlarımızın, tüm annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın koordinasyonunda yapılacak projenin kısa sürede hayata geçeceğine inancının tam olduğunu belirten Özer; Van Valisi Ozan Balcı, kentin milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Orhan'a teşekkür etti. Konuşmasının ardından Özer, protokol üyeleri ve Dilkaya sakinleriyle birlikte köy yaşam merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Bu arada Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Hedef 2022 projesi kapsamında Van'da düzenlenen Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı'na katılan Doğu ve Güneydoğu bölge koordinatörlerine sürpriz bir ziyaret yaptı. Bakan Özer, öğretmenlerle sohbet ederek kariyer basamakları eğitimleri ve yazılı sınava ilişkin önerilerini dinledi.