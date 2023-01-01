Van'da Hudut Birlikleri'nden uyuşturucu operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 32 bin 950 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşıma, Hudut Birlikleri'nin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 torba içerisinde 32 bin 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet torba içerisinde 32.950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/5aa1f4odZf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023