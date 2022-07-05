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Van'da göğe bakma kuyruğu

GÜNDEM 05.07.2022, 17:27
Van'da göğe bakma kuyruğu

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerine ilk kez bu yıl ev sahipliği yapan Van rekor kırdı. Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10 bin gökyüzü meraklısını bir araya getirdi.VAN (İGFA) -  Fidanlık Parkı’ndaki Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gece de katılımcılarla birlikte gökyüzü gözlemi yaptı.

Bakan Varank, 10 bin gökyüzü, uzay ve teknoloji meraklısının etkinlik alanını ziyaret ettiğini belirterek “Van, gerçekten geleceği parlak şehirlerimizden bir tanesi. Son dönemde yaptığımız yatırımlarla, istihdamda sıçrama yakalayan şehirlerimizden bir tanesi.” dedi. Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Edremit ilçesinde tamamlandı.

YOĞUN İLGİ VAR

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılım çağrısı yapıldığı gibi kısa sürede 2000’den fazla kişi başvurdu. Yapılan kura çekimi sonucunda 650 kişi etkinlik alanına kurulan çadırlarda kalarak gece boyunca gözlem yapabilmeye hak kazandı.  Etkinliğin ikinci ve üçüncü günü halk günü olarak belirlendi ve Fidanlık Parkı’nda kurulan 5 ayrı istasyonda yaklaşık 10 bin Vanlı, gökyüzü gözlemi yapma olanağı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Van’da böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olmasının çocukların aileleriyle birlikte bu etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Aldığımız rakam turnikelerden 10 bin geçiş olduğu. Yani 10 bin gökyüzü, uzay, teknoloji meraklısı Van da bizim etkinlik alanımızı ziyaret ettiler” dedi.

BİLİMİ TEKNOLOJİYİ GETİRİYORUZ

Van’ın geleceği parlak şehirlerde bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Son dönemde yaptığımız yatırımlarla, istihdamda sıçrama yakalayan şehirlerimizden bir tanesi. Tabii ki Van’ın ekonomisini kalkındırırken buraya katma değerli işleri getirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu anda Van’da bir teknoparkımız var. İşte gökyüzü gözlem etkinliğimiz ile bilimi, teknolojiyi buraya getiriyoruz. Dolayısıyla Van inşallah bundan sonraki etkinliklerde de bize ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

33 TELESKOPLA GÖZLEM

Katılımcılar, gece boyunca da alanda kurulan 5 ayrı istasyonda 30’den fazla teleskop, astronomi ve uzay bilimleri konusunda uzmanlar eşliğinde gökyüzü gözlemi gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yaptı.

STANTLAR, DENEYAP ATÖLYELERİ

Vanlıların yanı sıra birçok ilden gelen gökyüzü meraklıları, etkinliğin yapıldığı parkın içine kurulan stantları gezdi, çocuklar da Deneyap atölyelerinde becerilerini sergiledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen halk gününe Vanlılar büyük ilgi gösterdi. Van Valisi Ozan Balcı ile eşi Sonay Balcı da halk gününde Vanlılar ile birlikte oldu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZAY

Etkinlikte ünlü televizyoncu Pelin Çift’in moderatörlüğünde “Geçmişten Geleceğe Uzay” başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nde açıklamalarıyla büyük ilgi çeken Kadriye Diken de katıldı.

HAZİNE GİBİ

Bakan Varank’ın uzay merakıyla ilgili videosunu paylaştığı Kadriye Diken, çocukluğundan bu yana gökyüzüne meraklı olduğunu söyledi. Bakan Varank’ın davetiyle Van’a geldiğini kaydeden Kadriye Diken, “Herkes merakının peşinden gitsin. Böyle yerler hazine gibidir. Zerzevan’da, bana hazine mi bulacaksın? diyorlardı.  İlk defa Van’a geliyorum. Van gerçekten muhteşem bir yer.” dedi.

KOCAMAN HAYAL KURSUNLAR

Kadriye Diken etkinlikte iki yıldız öğrendiğini anlatarak “Bir pırlanta yıldız, birisi de ölü yıldız. Bir de yıldızın etrafında çerçeve gibi bir şey var, ateş çemberi mi ne diyorlardı. Bunları küçükken hayal ediyordum ve hayalim gerçekleşti. İstiyorum ki böyle herkes kocaman hayal kursun ve hayallerini uyandırsın herkes. Hayal kuran bir kişinin mutlaka bir gün hayali gerçek olur.” diye konuştu.

SIRADA ERZURUM VE ANTALYA

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ni Anadolu’nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır’da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır ve Van’ın ardından 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.

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