Van'da çığ düştü! 1 ölü 12 yaralı!

Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi mevkiinde düşen çığın seyir halindeki minibüsü şarampole sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - Van'ın Başkale ilçesi 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düştü.

Olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri derhal sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 1 vatandaşın ise maalesef hayatını kaybettiğini duyurarak, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Güzeldere Geçidi mevkiinde seyir halindeki minibüsündeki üzerine düşen çığ dolayısıyla yaralanan vatandaşları Van Bölge Eğitim ve Araştırmas Hastanesi'nde ziyaret eden Van Valisi Ozan Balcı ise, yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Balcı, olayda vefat eden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

https://twitter.com/tcvanvaliligi/status/1762206682145239132