Van'da 3 tona yakın toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesinde daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlileri ortak operasyon düzenledi.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildiğini paylaşan Bakan Yerlikaya, 1 şahsın gözaltına alındığını bildirirken, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanları tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1683812952434941953