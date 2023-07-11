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Van'da 1 askerimiz şehit
GÜNDEM 11.07.2023, 20:11
Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Gürpınar ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeliş Er Ramazan Sarıkaya'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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