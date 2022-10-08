Van Büyükşehir'den kadına şiddetle mücadele semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik başlattığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerini tamamladı.VAN (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Etiğim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan protokolle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında Türkiye’de 5 Milyon erkeğe Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık seminerleri verildi.

Proje kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının ortak çalışması ile belediyede çalışan erkek personele 4 gün, boyunca iki seans şeklinde seminer verildi.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerlerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde görevli psikolojik danışman ve Rehber Öğretmen Cahide Bişkin Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Ayaz katılımcılara şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki olumsuz etkileri, şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbir kararları ile 6284 sayılı kanun, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve destek sistemleri konularında bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği seminer soru cevap kısmıyla son buldu.