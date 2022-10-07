Van Büyükşehir'den Eylem Planı Çalıştayı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı’ yapıldı.VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin enerji, tarım, nüfus yoğunluğu, kontrolsüz göç, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla çalıştay düzenledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, düzenlenen çalıştay, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşti. Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Ali Özvan, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sınağ, çevre mühendisleri ve kurum amirleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, her geçen gün etkileri daha fazla hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yerel ölçekte yapılması gereken çalışmaları masaya yatırdıklarını söyledi.

Yapılan çalıştayın kent için önemli olduğunu ifade eden Ali Özvan, “Enerji, tarım, nüfus yoğunluğu, kontrolsüz göç, su ve atık yönetimi gibi konularında paydaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunmak için ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci projelerimizle bu konuda duyarlı olduğumuzu ortaya koyduk. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalıştayın kentimize faydalı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tek oturumda oluşan ve yaklaşık 4 saat süren çalıştayda, yerel ölçekte iklim değişikliğinin etkileri, Van Gölü'nün geleceği, tarım, hayvancılık, enerji arzı, sürdürülebilir dirençli kentlerin oluşması ve yenilenebilir enerji potansiyeli gibi konularda sunumlar yapıldı.

Ayrıca çalıştay sonrası paydaşlar ile beraber gruplar halinde yuvarlak masa toplantısı ile genel değerlendirme, uyum stratejileri çalışmaları yapıldı.