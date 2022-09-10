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Van Büyükşehir'den Çaldıran'a yeni itfaiye binası

GÜNDEM 10.09.2022, 15:45
Van Büyükşehir'den Çaldıran'a yeni itfaiye binası

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde yeni itfaiye grup amirliği binası yapıyor.VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi başkanlığı, Çaldıran’da modern bir İtfaiye grup amirliği binası inşa ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kısa bir süre önce yapımına başlanan itfaiye binası yüzde 70 oranında tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tam donanımlı ve modern bir yapıya kavuşacak olan İtfaiye grup amirliği binasının, sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. 

Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarla Başkale, Saray ve Erçek itfaiye grup amirlikleri tamamlanırken, Çaldıran, Gürpınar ve Bahçesaray’da yeni itfaiye grup amirliği binalarının yapımı devam ediyor.

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