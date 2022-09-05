Van Başkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.49'da meydana gelen deprem, 3,8 büyüklüğünde ölçüldü.

Van'ın Başkale ilçesi merkez üssü olan depremin derinliği ise 12,01 kilometre olarak kaydedildi.