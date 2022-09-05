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Van Başkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM 05.09.2022, 12:11
Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.49'da meydana gelen deprem, 3,8 büyüklüğünde ölçüldü.
Van'ın Başkale ilçesi merkez üssü olan depremin derinliği ise 12,01 kilometre olarak kaydedildi.
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