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Van Başkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

GÜNDEM 05.09.2022, 12:11
Van Başkale'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.49'da meydana gelen deprem, 3,8 büyüklüğünde ölçüldü.

Van'ın Başkale ilçesi merkez üssü olan depremin derinliği ise 12,01 kilometre olarak kaydedildi.

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