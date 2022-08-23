Van, Ağrı, Cudi, Cabar tertemiz olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında; Gabar tertemiz olacak, Cudi tertemiz olacak, Ağrı tertemiz olacak, Van tertemiz olacak” dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Kahraman kardeşlerim;

Siz, Milletin namusunun, Siz, bu ülkenin birlik ve beraberliğinin, Siz, ay yıldızlı bayrağımızın gönderde nazlı nazlı dalgalanmasının en önemli teminatısınız. Sizlerden isteyeceğimiz tek şey var: Mesleğinizin hakkını verin” dedi.

Terör unsurlarından birçok ilin temizlendiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur tertemiz. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında; Gabar tertemiz olacak, Cudi tertemiz olacak, Ağrı tertemiz olacak, Van tertemiz olacak. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemini başarıyla bitiren 763’ü subay, 2 bin 937’si astsubay olmak üzere toplam 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine uğurladık. Evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birine üstlenecekleri görevlerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.